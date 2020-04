Ci risiamo. Non bastavano il Coronavirus, le bufale online e tutti i programmi per i prossimi mesi saltati. No, adesso dovevano spuntare fuori altri account bot su Instagram (a proposito, avete già iniziato a seguirci?)!

Qui sotto potete fare acquisti SICURI sul sito ufficiale di Amazon!

Come vi sarete di certo resi conto anche voi, nelle ultime ore, su Instagram sono apparsi tantissimi nuovi account, evidentemente legati a truffe online. Riconoscerli è davvero facilissimo, anche perché molto probabilmente già hanno iniziato a “stalkerarvi”.

Sono in molti gli utenti che hanno segnalato l’invasione di questi account fake di Amazon (almeno, il logo della multinazionale è quello che appare nella loro immagine copertina). Ce ne siamo resi conto in massa perchè molti di questi account hanno iniziato a seguirci. No, dunque, non illudetevi che si tratti di nuovi follower.

Ecco uno dei tanti account bot fake apparsi su Instagram nelle ultime ore!

Come potete vedere qui sotto, una volta entrati nel profilo “incriminato” troverete una “imperdibile offerta” relativa all’acquisto di iPhone.

Come liberarsi dei follower fake su Instagram?

L’unica soluzione, a malincuore, è quella di “lucchettare” il vostro profilo. Se impostate il vostro profilo Instagram come privato, avrete la possibilità di selezionare più facilmente i vostri nuovi follower “reali”. In questo modo potrete scegliere quali saranno gli utenti che avranno accesso ai vostri contenuti. Questo tipo di impostazione, ovviamente, può valere anche nel momento in cui, più in generale, volete tutelare un po’ di più la vostra privacy.

Come vi avevamo raccontato in questa occasione su Ginger Generation, non è certo questa la prima volta che su Instagram appaiono bot fake.

Qui sotto trovate alcune delle reazioni degli utenti a questi nuovi fastidiosi bot di Instagram e la risposta ufficiale di Amazon! Se li trovate vi invitiamo ovviamente a segnalarli tutti come spam!