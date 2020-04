Lady Gaga pubblica la cover dell’album Chromatica

Pochi giorni fa Lady Gaga ha posticipato l’uscita di Chromatica, il suo nuovo album originariamente previsto per il 10 aprile. Anche se non è ancora stata comunicata la nuova data di pubblicazione, il sito ufficiale della cantante è stato aggiornato con la grafica legata al nuovo progetto discografico. Poche ore fa, sulle sue pagine social è stata pubblicata anche la cover dell’album in versione CD, cassetta e vinile (che trovate nel post riportato in basso).

La cantante di Stupid Love, con un lungo post su Instagram ha fatto sapere ai fan di aver preso la decisione di rimandare l’uscita del disco. Il motivo è dovuto al difficile momento storico che stiamo vivendo con l’emergenza Coronavirus.

Intanto, però, l’artista statunitense è stata impegnata in questi ultimi mesi alla promozione del suo marchio di trucchi e, in parallelo, con la sua residency a Las Vegas. Lo scorso anno, come ricorderete, la cantante è tornata in vetta alle classifiche mondiali grazie alla colonna sonora del film A star is born.

Una collaborazione tra Ariana Grande e Lady Gaga, inoltre, potrebbe non essere solo un sogno. Con l’arrivo del nuovo album dell’eclettica cantante, dal titolo Chromatica, potrebbe esserci anche qualche sorpresa in più.

Si vocifera, infatti, che le due abbiano unito le forze per comporre insieme un brano che sarà contenuto proprio nel nuovo lavoro di Gaga, in uscita quest’anno.