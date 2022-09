Babylon di Damien Chazelle: uscita, trama, cast e anticipazioni

Babylon è il nuovo film di Damien Chazelle che riporterà in vita la Los Angeles degli anni Venti. Interpretato da un cast stellare, il film sarà un ritratto di un mondo del cinema agli albori e ormai consacrato al mito: tra fascino e decadenza.

Qui tutte le news sull’uscita, la trama e sul cast.

Babylon quando esce

Il nuovo film di Damien Chazelle, regista di La La Land e Premio Oscar per Whiplash, uscirà nei cinema a gennaio 2023. Il film sarà distribuito da Eagle Pictures quindi non si opterà per una distribuzione mista.

Successivamente il film sarà sicuramente disponibile in streaming in una delle principali piattaforme.

Babylon di che cosa parla

La storia sarà ambientata a Los Angeles negli anni Venti del secolo scorso. Un momento storico e culturale in cui la Mecca del cinema stava vivendo il suo primo periodo di massimo splendore prima del crack economico di fine decennio.

Ma oltre ai lustrini e ai primi divi c’era anche ben altro. Babylon racconterà quindi anche una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l’ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un’epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood.

Babylon il cast del film

Nel cast del film vedremo: Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li, P.J. Byrne, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Tobey Maguire, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving e Olivia Wilde.

Le foto dal film

Babylon significato del titolo

Il film di Damien Chazelle deve il suo titolo alla famosa città biblica di Babilonia. Un nome che nel gergo comune è diventato sinonimo di perdizione e confusione.

Non a caso nel 1959 Kenneth Anger intitolò il suo libro sugli scandali della giovane industria del cinema Hollywood Babylon (in italiano Hollywood Babilonia). Il libro ha avuto successivamente anche un sequel. Un terzo capitolo pare sia fermo per la presenza di un intero capitolo dedicato a Tom Cruise e Scientology.

A oggi il libro è considerato ancora un oggetto di culto anche se gli storici e giornalisti di cinema concordano che sia poco veritiero. Anger si è infatti basato spesso su leggende metropolitane e rumor piuttosto che su fatti realmente accaduti.

