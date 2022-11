When You Finish Saving The World: tutto sul film con Finn Wolfhard

Si intitola When You Finish Saving The World il debutto alla regia di Jesse Eisenberg che vedrà nei panni del protagonista anche Finn Wolfhard. Il film è basato sull’omonimo audiolibro dello stesso Eisenberg pubblicato nel 2020.

When You Finish Saving The World il trailer

Il primo trailer del film ci dà già un assaggio di quello che sarà When You Finish Saving The World.

Quando esce il film e dove vederlo

Il film, prodotto dalla A24, uscirà nei cinema USA a gennaio 2023. Non è ancora chiaro se in Italia il film verrà distribuito nello stesso periodo. Il film è già stato presentato al Sundance Film Festival 2022 dove è stato molto apprezzato dalla critica per la sua storia che parla di crescita e del rapporto madre-figlio.

Di che cosa parla

Il film vede Evelyn (Julianne Moore) e suo figlio Ziggy (Finn Wolfhard) che cercano sostituti l’uno per l’altro mentre Evelyn cerca disperatamente di fare da genitore a un adolescente senza pretese con lei come rifugio, mentre Ziggy si dà da fare con la sua ricerca di una brillante giovane donna a scuola.

Il cast del film

Oltre a Finn Wolfhard, che interpreta il protagonista, il film vede nel cast anche Julianne Moore nei panni di sua madre. Insieme a loro anche Alisha Boe (Do Revenge), Jay O. Sanders (Bardo), Billy Bryk (Ghostbusters: Afterlife) e Eleonore Hendricks (The Mountain). Ali Herting, Dave McCary e Emma Stone sono invece i produttori di un film che potrebbe confermare la A24 come una delle case di produzione

