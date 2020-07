One Piece: Eichiro Oda annuncia l’arco finale? Ecco la verità

In queste ore sta circolando la voce riguardo l’annuncio del possibile arco finale di One Piece. Ma sarà davvero così? Bisogna fare chiarezza al riguardo, cercando di evitare qualsiasi fraintendimento. In Giappone è arrivato One Piece Magazine numero 10. La rivista è dedicata all’universo fantasy creato da Eichiro Oda. Sul web stanno girando le prime scan del giornale. Quello che ha lasciato i fan del manga senza parole sono alcune frasi al’interno della rivista che recitano: “Tempo di rileggere One Piece, per prepararvi all’arco finale che arriverà in futuro!“. Di seguito si legge: “Vi raccomandiamo di rileggere! Preparatevi al climax!“. Ma cosa si vuol dire realmente con tali dichiarazioni?

ONE PIECE: LA VERITÀ SUL PRESUNTO ARCO FINALE

In verità, la frase che abbiamo riportato nell’introduzione del nostro articolo altri non è che una normalissima frase promozionale che invoglia i lettori a rileggere il fumetto. Al momento non sappiamo nulla sul presunto arco finale, anche se Eichiro Oda sembra già avere chiara la prosecuzione della sua opera (pubblicata su Weekly Shonen Jump dal lontano 1997) e come dovrebbe terminare. L’unica notizia ufficiale dell’autore è che One Piece dovrebbe terminare in cinque anni. Questo è quanto ha affermato Oda nel 2019. Può anche darsi che il mangaka abbia scherzato, oppure potrebbe aver detto la verità. Tra qualche anno scopriremo davvero come stanno le cose.

SONO ANCORA MOLTI I MISTERI DA SVELARE

Come fa notare (giustamente) il portale Animeclick, Eichiro Oda deve svelare ancora molti misteri ed enigmi riguardo la storia di One Piece. Non sappiamo se il mangaka riuscirà a darci la risposta in soli 4 anni (essendo oramai nel 2020). Tuttavia, quando Eichiro Oda ha annunciato la “fine” del suo manga ancora non c’era l’emergenza sanitaria da coronavirus che sta martoriando l’intero pianeta da inizio anno. Diversi gli stop che sia il manga che l’anime hanno dovuto subire in tempi recenti. Di conseguenza, l’opera di Eichiro Oda sta andando comprensibilmente a rilento. A questo punto possiamo pensare che il fumetto potrebbe terminare più tardi rispetto al previsto. Chissà… forse addirittura alle soglie del 2030!

Per aggiornamenti su One Piece e altri manga continuate a seguirci!