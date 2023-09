House of the Dragon 2: ecco il titolo del primo episodio e cosa rivela

L’uscita delle seconda stagione della nostra amatissima House of the Dragon è ancora lontana, non è prevista almeno fino a metà del 2024 e siamo fiduciosi, ma i rumor e le indiscrezioni non mancano. Da poco è trapelato quello che dovrebbe essere il titolo ufficiale del secondo episodio della serie tv HBO ed anticipa grandi cose. Siete pronti ad entrare nel vivo della lotta interna alla casata del drago in House of the Dragon 2?

Il titolo del primo episodio di House of the Dragon 2 e tutto ciò che sappiamo ALLERTA SPOILER

Ribadiamo che tutto ciò che leggerete di seguito è da considerarsi spoiler per la seconda stagione di House of the dragon. A vostro rischio e pericolo.

Il primo episodio della seconda stagione di HOTD si chiamerà “Un figlio per un figlio” e già dal titolo potete intuire che la vendetta di Rhaenyra è dietro l’angolo.

La prima stagione della serie terminava con la morte di Lucerys (Elliot Grihault) causata, anche se involontariamente, da Aemond (Ewan Mitchell) e dal suo enorme drago Vhagar. La seconda stagione porterà la serie nel vivo della guerra interna alla casata del drago.

Ma sapete perchè l’episodio si chiamerà proprio “Un figlio per un figlio”? Il motivo pare sia legato al persoaggio di Matt Smith ed ecco perchè lo vedremo fin da subito grande protagonista.

Pare che il titolo del primo capitolo abbia origine da una lettera di Daemon indirizzata a Rhaenyra. Nella lettera, Daemon rassicura la moglie che l’uccisione di Lucerys non resterà impunita a lungo, indicando che, per un figlio morto, ve ne sarà un altro che presto lascerà vedova una madre. “Occhio per occhio, figlio per figlio. Lucerys sarà vendicato”.

Per chi ha letto il romanzo di George R.R. Martin sa che quindi è molto probabile che nel primo capitolo di House of the Dragon 2, a differenza di quanto indicavano le prime voci, verrà adatto il famoso episodio di Blood e Cheese. Senza farvi spoiler in questo contesto in merito a Blood and Cheese, sappiate solo che sono i nomi di due personaggi e che la sequenza che li vede coinvolti non ci farà rimpiangere le nozze rosse di GOT.

Come vi sembra la trama del primo capitolo? E volete sapere di più in merito a Blood and Cheese?

Potrebbe interessarti anche: