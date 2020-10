One Piece: 10 anni fa iniziava la seconda parte della storia

Era il 4 ottobre 2010 quando, con la riunione dei Mugiwara avvenuta dopo la time-skip iniziava ufficialmente la seconda parte della storia di One Piece. Tutto avvenne dopo il combattimento mortale che vide schierati il letale ammiraglio Kizaru, il suo assistente Sentomaru e l’esercito di Pacifista da una parte e il prode Rufy con i suoi compagni dall’altra. A intervenire fu Kuma, che teletrasportò Rufy e i suoi amici in varie parti del mondo, per salvarli da morte sicura e per farli allenare in vista delle imprese future che avrebbero affrontato. Due anni di separazione, che tuttavia diedero i loro frutti, in quanto permisero a ogni membro della ciurma di diventare più forte.

ONE PIECE: DIECI ANNI FA LA FINE DELLA TIME-SKIP

Anche lo stesso Eichiro Oda si è prefissato un’impresa a dir poco titanica: far raggiungere al manga di One Piece il millesimo capitolo. Calcolando che è da poco uscito in Giappone il capitolo numero 991, al mangaka non manca poi così molto al raggiungimento del suo obiettivo. Intanto, ogni scusa è buona per i fan di festeggiare una ricorrenza del manga, la cui serializzazione iniziò su Shonen Jump nel lontato 1997. Il decimo anniversario del post-time skip è un’ottima occasione per una nuova operazione nostalgia!

IL POST SU REDDIT

Un utente su Reddit ha ricordato alla community come il 4 ottobre 2010 venne pubblicato su Jump il capitolo 598 di One Piece. Lo ha fatto tramite un post celebrativo che vi proponiamo al termine dell’articolo. Questo capitolo sarà ricordato per sempre dai fan del manga fantasy di Eichiro Oda. La seconda parte della storia di One Piece inizia simbolicamente con la morte di Ace avvenuta alla fine della guerra di Marineford e della riunione della ciurma Mugiwara a Sabaody due anni dopo tale tragico evento. Da allora, ridendo e scherzando, di acqua ne è passata sotto i ponti e molte cose sono cambiate.

Voi che ricordo avete del periodo post time-skip di One Piece? Dite la vostra!