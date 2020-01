Once upon a time: Il cast a Milano per una convention! Ecco i dettagli

La serie sul mondo delle fiabe Once upon a time è stata amatissima e molto seguita dal pubblico. Proprio qualche mese fa vi avevamo parlato di Epic una serie in lavorazione molto simile (scopri i dettagli). Questa primavera il cast di C’era una volta porterà un po’ della sua magia a Milano. Ecco tutti i dettagli per incontrarli!

L’occasione per incontrare il cast di Once upon a time sarà il 18 e 19 aprile durante Operation Con 2 che aprirà la convention di Kinetic Vibe. Dove? Presso l’NH Congress Centre di Assago a Milano. I protagonisti presenti saranno Emilie De Ravin, Rebecca Mader e Lana Parrilla, assieme a Karen David, Jared Gilmore, Sean Maguire e Andrew J. West. Gli attori sono pronti a trasformare idealmente la fermata della metropolitana di Assago in un portale di accesso per Storybrooke. La città dove nel telefilm vengono portati i personaggi della Foresta Incantata sarà per un weekend ricreata nel capoluogo lombardo.

Per due giorni tutti i fan di Once Upon A Time potranno così, come in una favola, incontrare dal vivo i principali interpreti della serie televisiva. Ci sarà la Regina, ovvero l’attrice Lana Parrilla, la perfida Strega dell’Ovest Zelena (Rebecca Mader), il Principe dei ladri Robin Hood (Sean Maguire), la Principessa Jasmine (Karen David). Non dimentichiamo poi Bella (Emilie De Ravin) e il Vero Credente/ Autore (nella sua versione più giovanile Jared Gilmore e in quella più adulta Andrew J. West).

Il pubblico come in ogni convention potrà interagire con i protagonisti. Per partecipare a Operation Con 2, come per ogni Convention, è necessario acquistare i pass. Regolamento e prezzi su www.kineticvibe.net