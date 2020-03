Once upon a time: la convention Operation Con 2 sarà a marzo 2021!

L’organizzazione degli eventi e soprattutto la loro riorganizzazione a causa del Coronavirus è molto difficile. Qualche settimana fa vi avevamo informato che la convention di Once Upon a time organizzata da Kinetic Vibe sarebbe stata posticipata a maggio 2021. Oggi l’organizzazione ha una buona notizia per i fan che dovranno aspettare marzo e non maggio. Ecco qualche dettaglio in più.

Operation Con 2 porterà il cast di Once upon a time a Milano tra il 27 e il 28 marzo 2021. Tutti i pass rimangono ovviamente validi per le nuove date e l’organizzazione resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. Una buona notizia che sa di normalità, una quotidianità a cui ora stando a casa torneremo il più presto possibile.

I protagonisti presenti saranno Emilie De Ravin, Rebecca Mader e Lana Parrilla, assieme a Karen David, Jared Gilmore, Sean Maguire e Andrew J. West. Gli attori sono pronti a trasformare idealmente la fermata della metropolitana di Assago in un portale di accesso per Storybrooke. La città dove nel telefilm vengono portati i personaggi della Foresta Incantata sarà per un weekend ricreata nel capoluogo lombardo.

Ecco l’annuncio della nuova data per la convention di Once upon a time:

