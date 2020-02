Coronavirus: Rinviata la convention di Once upon time a Milano

Il Coronavirus a Milano chiude scuole, uffici, rinvia partite, fiere e qualche ora fa abbiamo avuto la notizia che anche la convention di Once upon a time è stata rinviata a maggio 2021. Ecco qualche dettaglio in più e il post ufficiale degli organizzatori.

A gennaio vi avevamo parlato di Operation Con che ad aprile avrebbe portato a Milano gran parte del cast di Once upon a time (leggi i dettagli qui). Poche ore fa la decisione di posticipare l’evento a maggio 2021. Nel comunicato ufficiale leggiamo: Allineandosi con le scelte delle istituzioni e di molte altre realtà del mondo dell’organizzazione eventi, che hanno portato al rinvio di gran parte delle manifestazioni milanesi previste per i mesi di marzo e aprile, Kinetic Vibe ha deciso di posticipare Operation Con 2.

Facendo riferimento alle misure precauzionali stabilite in questi giorni dalle autorità competenti e nella volontà di tutelare al meglio il proprio pubblico, i propri ospiti e il proprio staff, Kinetic Vibe si è vista costretta, in un momento assolutamente straordinario, a dover prendere una decisione altrettanto straordinaria e particolarmente sofferta. La scelta di maggio 2021 deriva da necessità di agenda del cast, solo in quel mese c’era la disponibilità di avere di nuovo tutti gli attori.

Tutti i pass rimangono ovviamente validi per le nuove date e l’organizzazione resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Ecco il post su Twitter con il rinvio causa Coronavirus:

Dear Oncers,

Please read the following statement and support us through this difficult decision!

Thank you to all our talents and their representatives for their incredible support.

We hope to see you all in May 2021.https://t.co/Zoak6E78bS pic.twitter.com/rbNC0XLOLk

— #OperationCon (@operation_con) February 28, 2020