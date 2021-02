Olivia Rodrigo parla del suo primo album: ecco le anticipazioni!

In una recente intervista concessa al magazine Nylon, Olivia Rodrigo ha finalmente parlato del suo primo vero disco solista!

La cantante e attrice (interprete di Nini in High School Musical The Musical The Series) ci ha rivelato qualche anticipazione sul progetto discogtafico di debutto. Un progetto ancora in fase embrionale che per ora non sappiamo se sarà un vero e proprio disco oppure un semplice EP.

Ecco tutto quello che Olivia Rodrigo ci ha anticipato del suo primo disco.

Voglio che sia super versatil.e Il mio sogno è riuscire ad unire il pop mainstream, la musica folk, e l’alternative rock. Amo la scrittura e il tipo di immagini, oltre alle melodie, della musica country. Mi piace molto la tonalità dell’alt-rock. Ovviamente sono anche ossessionata dal pop e dagli artisti pop. Quindi proverò a prendere tutte queste influenze e ispirazioni e fare qualcosa di simile.

Dalle premesse, insomma, sembra proprio che la bravissima Olivia abbia intenzione di regalarci qualcosa di simile a quello che di recente ha pubblicato Taylor Swift. L’artista statunitense, di cui Olivia è fan sfegatata, ha pubblicato lo scorso anno due dischi, Folklore e Evermore, che vanno proprio in questa direzione artistica.





Nell’intervista Olivia ha confermato che ha molte altre canzoni in cantiere oltre alla fortunata Drivers Licence. L’artista ha scritto per ora almeno altre otto canzoni inedite.

Drivers Licence, nel frattempo, continua a macinare record. Da ormai quasi un mese il pezzo di esordio della carriera di Olivia è in vetta a tutte le classifiche mondiali, particolarmente quelle USA. Un successo che non accenna a diminuire!

Siamo davvero super curiosi di scoprire quello che Olivia Rodrigo ha in serbo per noi con il suo primo progetto solista!