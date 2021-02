44 gatti: i nuovi episodi della serie animata su Rai Yo Yo

I micini più amati dalle famiglie di tutto il mondo tornano con gli episodi inediti della serie animata “44 Gatti”. L’appuntamento è a partire dall’8 febbraio tutti i giorni alle 19:10 su Rai Yo Yo. Repliche previste alle 7:30 e 13:20 del giorno dopo. Lampo, Milady, Pilou e Polpetta saranno protagonisti di nuove avventure: incontreranno nuovi amici, li aiuteranno nell’affrontare grandi e piccole difficoltà e si cimenteranno in nuove divertenti sfide a colpi di musica. Sempre dall’8 febbraio su Rai Yo Yo andrà in onda “Miao Dance Lesson”: tanti contenuti video per divertirsi in famiglia a suon di canti e balli in compagnia dei Buffycats sulle note dei brani più celebri della serie 44 Gatti.

44 GATTI: LA SERIE RAINBOW AMATA DA GRANDI E PICCINI

44 Gatti è una serie animata prescolare, la prima creata da Rainbow. Stiamo parlando della celebre casa d’animazione, ricordata per aver creato un marchio famosissimo come Winx. Il cartone animato per piccoli, ispirato chiaramente all’omonimo brano dello Zecchino d’oro, è stato ideato da Iginio Straffi, fondatore e presidente della Rainbow, in collaborazione con Rai Ragazzi e Antoniano. Serie di punta della tv dedicata ai bambini, grazie alla sua elevata qualità e al mix esplosivo di azione, comicità, amicizia e grande musica, 44 Gatti ha vinto numerosi riconoscimenti a livello internazionale, tra cui il Miglior programma animato per bambini 2020 fino ad arrivare ai recenti Content Innovation Awards (iniziativa del magazine inglese TBI).

FENOMENO MONDIALE

44 Gatti, di produzione italianissima, è divenuto un fenomeno di risonanza mondiale: con ascolti record fin dal debutto avvenuto su Rai Yo Yo circa tre anni fa (era il 2018), la serie è trasmessa (udite udite) su più di 150 emittenti (tv e digitali) in più di cento paesi e in venti idiomi diversi, con eccezionali risultati di ascolto. La musica ha un ruolo primario nel cartone: nel corso degli episodi è possibile ascoltare un vasto repertorio di brani provenienti dallo Zecchino d’oro.

44 gatti la serie

