Luke Perry scomparve improvvisamente e tragicamente nel marzo 2019 (leggi i dettagli qui). Il suo talento è innegabile e nel giovane cast di Riverdale così come nel pubblico e nei suoi fan il dolore è ancora vivo. Nel recente episodio della serie gli autori hanno voluto omaggiare, come già successo nella scorsa stagione, il personaggio di Fred.

L’apparizione, tramite flashback ovviamente, ha avuto luogo durante l’episodio dedicato al giorno del diploma già di per sè emozionante. Il cameo speciale ha colpito i fan al cuore all’inizio e ha sorpreso un po’ tutti. Luke Perry (alias Fred Andrews) infatti compare in sogno ad Archie (KJ Apa) insieme alla madre mentre il ragazzo ripensa ai genitori insieme.

Non posso credere che siamo qui, dice Fred. Che tu stia per diplomarti. Non credevo questo giorno sarebbe mai arrivato. Il cameo è parte di una scena della seconda stagione dato che purtroppo Luke Perry non ha avuto il tempo di registrarlo. L’episodio ha visto poi l’addio di Skeet Ulrich e la divisione delle strade dei ragazzi che si apprestano ad iniziare la vita adulta.

Ecco alcune delle reazioni su Twitter al cameo di Riverdale 5×03:

