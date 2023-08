Olivia Rodrigo ha rivelato in un video qual è la tracklist dell’album GUTS

Olivia Rodrigo ha svelato qualcosa d’importante riguardo il suo prossimo, secondo, album che è intitolato GUTS!

L’attrice e cantante ventenne ha fatto ricorso ai social media durante la giornata di ieri, martedì 1 agosto, per condividere un video in cui scriveva la tracklist dell’LP, che ora sappiamo contenere 12 canzoni.

Ovviamente, sapevamo già il titolo di uno dei brani, vampire, che è la terza canzone della lista e ha fatto da singolo promozionale per il progetto, che segue il fortunato album di debutto SOUR.

In un video, dunque, Olivia si siede davanti a una macchina da scrivere e digita il titolo di ogni traccia che compone la tracklist del nuovo disco. Per scoprirla puoi dare un’occhiata qui sotto!

Manca poco più di un mese all’uscita dell’album, l’8 settembre, uscirà infatti GUTS e a quanto pare sarà piuttosto diverso dal progetto d’esordio.

Ecco che cosa ha dichiarato l’artista a Zane Lowe, in una sua recente intervista su Apple Music 1.

“Musicalmente, mi sento come se avessimo lavorato davvero duramente per creare qualcosa che mi sembrasse fresco, nuovo ed eccitante senza deviare completamente da tutto ciò che abbiamo fatto nell’ultimo album. E così per per me, questo nuovo album GUTS e questa nuova canzone ‘vampire’ sembra una progressione naturale, un naturale passo avanti nella mia vita, nel mio suono e nella mia musica. È, credo, un po’ più rock di SOUR, decisamente molto più allegro”.

Ecco la tracklist di GUTS di Olivia Rodrigo

1. all american b-tch

2. bad idea right?

3. vampire

4. lacy

5. ballad of a homeschooled girl

6. making the bed

7. logical

8. get him back

9. love is embarassing

10. the grudge

11. pretty isn’t pretty

12. teenage dream

Il video in cui Olivia svela le canzoni dell’album