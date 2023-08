Red, White and Royal Blue: la recensione del film

Finalmente è l’11 agosto e tutti i lettori di Casey McQuiston sanno che è il giorno del debutto su Amazon Prime Video del film di Red, White & Royal Blue. Abbiamo visionato la pellicola in anteprima e possiamo dirvi che il film è fedele al corrispettivo cartaceo ed è senza dubbio la rom-com dell’estate. Le vibes del romanzo della McQuiston ci sono tutte e anche i temi focali del suo testo non vengono a meno (anche se qualcosa è stato modificato). I due interpreti di Alex e Henry hanno una chimica pazzesca e sono letteralmente i personaggi cartacei in carne ed ossa. Ecco la nostra recensione di Red, White & Royal Blue.

Red, White & Royal Blue: la recensione del film tratto dal romanzo di Casey McQuiston

Se avete paura di trovarvi di fronte ad un adatamento cinematografico infedele state tranquilli perche questo non è il caso di RW&RB anche se non è così pedisseqo come nel caso di Heartstopper. Per farvi capire meglio: molti lettori avevano trovato la prima parte del romanzo delle McQuiston lenta e noiosa (chi scrive non condivide questo pensiero), ecco il film ha velocizzato proprio la parte meno avvincente, complice il fatto che i due media sono profondamente diversi. Inoltre, mediante una scelta di regia la pellicola ha reso più vicini “letteralmente” i due protagonisti nel momento in cui iniziano a scriversi mail e massaggi.

Un cambiamento che ci ha lasciato leggermente stupite è stato il fatto che al posto della regina, a governare il Regno Unito, hanno scelto di inserire il re. Il motivo è presto detto: il fatto che ora sul trono d’Inghilterra siede Carlo e non più Elisabetta.

I personaggi ed i temi di Red, White & Royal Blue

Gli Alex e Henry interpretati da Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine sono perfetti. I due attori sono riusciti a rendere al meglio le personalità dei personaggi cartacei ed in particolare Nicholas Galitzine mediante piccoli movimenti ed espressioni replica perfettamente ciò che noi lettori ci siamo immaginati di Henry. Sono dolcissimi ma in maniera non smielata, ci siamo capiti. La chimica tra i due interpreti è pazzesca.

I temi sono gli stessi del romanzo: la libertà di esprimere se stessi, l’essere parte di una minoranza e il non sentirsi accettati nemmeno a casa propria e sì, si parla anche di politica ma in maniera non invasiva. Il tema prevalente e maggiormente importante è il coming out, cosi come lo è nella serie Netflix Heartstopper. Nel film è presente un bellissimo monologo di Alex, collocato più o meno verso il finale del film, sull’importanza del fatto che il coming out è una scelta esclusiva della persona e non un dovere verso gli altri. Si tratta di un lungo monologo che racchiude il cuore del film e speriamo venga compreso davvero fino in fondo.

Forse a non essere stati sviluppati al meglio sono i rapporti dei protagonisti con i personaggi secondari (genitori ed amici). I personaggi secondari e terziari ci sono ma sono poco sviluppati ed impattanti per la trama del film. In questo caso la colpa non è tanto della sceneggiatura ma del fatto che essendo un film e non una serie tv il minutaggio è limitato. Nel complesso comunque si comprende il legame che unisce i vari personaggi della storia e il tutto funziona.

Vi avvisiamo che nella colonna sonora non ci sarà Taylor Swift ma canterete comunque.

In conclusione possiamo tranquillamente definire RW&RB la nostra rom-com preferita dell’estate ed un ottimo prodotto queer, così come il romanzo.

