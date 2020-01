Amici 19: il riassunto della puntata di sabato 18 gennaio

Ecco cosa è successo durante la puntata di Amici 19 andata in onda oggi, 18 gennaio, su Canale 5. Ospite della puntata, la cantante Annalisa. Nello speciale di oggi non viene disputata nessuna sfida a squadre ma il torneo del migliore.

Gaia canta People help the people e sfida Giulia. A giudicare è Rudy Zerbi che fa vincere Giulia per premiare il suo inedito. Poi ,Talisa sfida Karina e vince Talisa grazie al voto di Veronica Peparini.

Viene mandato in onda il video in cui Javier ha parlato male dei professionisti screditando la scuola e i professori. Maria lo convince a confrontarsi con i ballerini e con gli insegnanti.

I professionisti di Amici si chiariscono con lui e sono disposti a continuare ad aiutarlo se rimarrà nella scuola. La commissione esce per decidere se mandarlo via o farlo rimanere, dopo una lunga discussione decidono che può rimanere.

Javier è molto pentito e specifica che l’amico con cui ha parlato al telefono gli aveva detto che c’era un posto per lui nella sua compagnia.

Anna Pettinelli e Veronica Peparini votano per farlo rimanere. La seconda ha capito che era soltanto un momento di sfogo. Alessandra Celentano e Timor sono indecisi ma poi decretano di dargli una seconda possibilità. Gli unici a sfavore sono Rudy e Stash anche se Stash vorrebbe dargli un’altra possibilità il prossimo anno. Sarà comunque preso un provvedimento contro di lui in settimana che decideranno insieme.

Entrano gli esperti musicali che anche oggi devono valutare i ragazzi. Si esibiscono tutti tranne Martina che è senza voce e ovviamente Javier. I migliori sono Federico, Giulia, Francesco e Nyv con l’aggiunta di Karina perché il punteggio più alto va a Giulia e a Karina. Federico riceve un premio di € 500 per essere da due settimane tra i migliori, Giulia riceve invece una spilla.