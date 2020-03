Nyv di Amici 19 lascia la casetta e forse anche il programma!

Colpo di scena ad Amici 19: la cantante Nyv sembra intenzionata a lasciare il talent show a sole tre puntate dalla finale. La cantante, proprio oggi, lascia improvvisamente la casetta come per voler abbandonare anche il talent show. Ecco cosa è successo.

Durante la puntata andata in onda su Canale 5, vediamo Nyv intenta a preparare le sue valigie e dirigersi verso l’uscita della casetta. Inutili i tentativi di fermarla da parte di Gaia e di Giulia: la ragazza dice che di non farcela più e di voler abbandonare Amici. Cosa a cui stava pensando da tempo!

Per fortuna, la cantante rientra subito dopo (avrà cambiato idea? Le avranno detto che non può lasciare gli studi per via delle limitazioni agli spostamenti che sono in atto?). Nyv ritorna alle prove generali di stasera ma mentre sta cantando si blocca all’improvviso e abbandona il palco del serale. Quello che è successo veramente e cosa comporterà nella gara lo sapremo solo stasera.

I problemi di Nyv nei giorni precedenti

Nyv è senza dubbio una delle cantanti più apprezzate di questa edizione. Tutti i professori e la giuria esterna convergono sul fatto che abbia molto talento e grande originalità. L’unica critica che le è stata fatta è di essere troppo trattenuta, “Una Ferrari che corre con il freno a mano tirato” a detta di Gabry Ponte.

La stessa cantante ha raccontato il motivo per cui canta quasi sempre tenendo gli occhi chiusi spiegando di sentirsi a suo agio solo così. Ed ha espresso, parlandone con Giuliano Peparini e con la vocal coach Emanuela, la sua grande difficoltà ad esibirsi in maniera del tutto spontanea. Sono queste le probabili motivazioni dietro il tentativo di Nyv di lasciare Amici 19.