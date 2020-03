Amici 19: la proposta di Gabry Ponte per la terza puntata

Durante la seconda puntata del serale di Amici 19, c’è stata un’accesa discussione tra Alessandra Celentano e la giuria esterna. La maestra ha accusato Venessa Incontrada, Loredana Bertè e Gabry Ponte di essere incompetente in materia di danza. A rispondere a questa affermazione ci ha pensato oggi Gabry Ponte.

Il dj ritiene che questa opinione che è stata esternata dall’insegnante possa screditare il ruolo della giuria agli occhi dei ragazzi. Così ha pensato di fare una proposta in merito alla terza puntata che vedremo venerdì 13 marzo.

La proposta di Gabry Ponte per la prossima puntata di Amici 19

Il dj e produttore torinese propone che la giuria esterna sia la sola a giudicare tutte le esibizioni dei ragazzi, comprese quelle che servono a determinare le eliminazioni. Gli allievi non prendono tutti allo stesso modo quest’idea perché c’è a chi farebbe comodo e per chi potrebbe rappresentare un vantaggio. Mentre ad altri, come Javier e Gaia, questo comporterebbe avere delle chance in meno di arrivare alla prossima puntata.

La nuova sfida di Vanessa Incontrada per i tre ballerini

Anche l’attrice non ha apprezzato le parole della Celentano. La Incontrada precisa, infatti, di aver svolto ginnastica artistica e ballo a livello agonistico in passato. Per questo ritiene che l’aggettivo incompetente non le si addica. Inoltre, la maestra non può mettere in discussione la sua capacità nel giudicare le doti interpretative dei ballerini, in quanto è un’ attrice.

Vanessa propone ai tre ballerini, per la terza serata di Amici 19, una nuova sfida. Javier, Valentin e Nicolai dovranno calarsi nei panni di uno stesso personaggio che è il protagonista di un film. I tre ballerini accettano, ma Nicolai pretende di svolgere le prove separati affinché i suoi avversari non possano copiare la sua interpretazione.