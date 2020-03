Ariana Grande invita i fan a donare all’Italia per l’emergenza Coronavirus

Ariana Grande si è sempre detta fiera delle sue origini italiane e ora più che mai, in un momento di difficoltà ha chiamato in causa i suoi fan per chiederli un aiuto concreto per questa incredibile emergenza Coronavirus.

Le parole di Ariana Grande

La cantante di Thank U Next ha usato il suo profilo Instagram per chiedere a tutti e suggerendo loro cosa possono fare per dare una mano concreta all’Italia in questo momento.

Se state cercando un modo per aiutare l’Italia, per favore considerate di donare alla Croce Rossa Italiana. Vi mando il mio amore e per favore state sani e al sicuro.

Ariana Grande,attraverso le stories di IG,ha mandato il proprio supporto a tutti noi italiani ed ha chiesto di donare alla Croce Rossa italiana Più artisti internazionali come Ariana Grande pic.twitter.com/2I4T7rD3UN — UnKnOwN (@aR21ooo) March 13, 2020

Anche altre artisti internazionali stanno mandando in queste ore il loro supporto all’Italia e non solo. Selena Gomez aveva postato un video sul profilo Instagram con un messaggio di speranza per tutti: “Siete nei miei pensieri” ha detto la cantante. Prima di lei anche Dua Lipa aveva pensato all’Italia, un posto che solo un mese prima l’aveva accolta con grande amore al Festival di Sanremo e anche lei aveva esortato i suoi fan a donare agli ospedali di Milano.

Ci sono però state altre celebrità che hanno remato controcorrente, tra queste Kendall Jenner e Hailey Baldwin. I commenti delle due amiche e modelle non sono però stati apprezzati dai fan e dagli italiani in genere che le hanno accusate di minimizzare il problema, senza capire la vera gravità di quanto sta accadendo.