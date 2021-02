La notizia giunge in anteprima da Variety e da molte altre fonti oltreoceano. Noah Centineo, il nostro amato Peter Kavinsky di Tutte le volte che ho detto ti amo, sarà presto protagonista in un nuovo film su Netflix.

La pellicola sarà incentrata sullo sconvolgente caso Game Stop, in questi ultimi giorni su tutte le pagine dei giornali. Come forse avrete sentito, l’azienda proprietaria di centinaia di punti di vendita in tutto il mondo, è stata al centro di un polverone mediatico legato alle sue azioni in borsa.

Un gruppo di investitori indipendenti, infatti, è riuscito nei giorni scorsi tramite un’attività organizzata via Reddit a far schizzare le azioni di Game Stop a quota +135%. Una sfida alla Borsa che ha lasciato il mondo a bocca aperta, aprendo così scenari inaspettati.

Ecco cosa sappiamo del nuovo film con Noah Centineo

Almeno per il momento, non ci è dato sapere molto altro sul film, se non che Noah Centineo interpreterà un ruolo di punta.

Al film, di cui si stanno definendo i dettagli in questi giorni,ha lavorato anche Mark Boal (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty) in veste di sceneggiatore. A supportare il team che si occuperà della pellicola c’è il presentatore di Pivot e l’esperto di tech Scott Galloway.

Noah Centineo, vi ricordiamo, lo rivedremo molto presto anche in un altro film. Stiamo parlando della pellicola Black Adam. Il film, che dovrebbe uscire entro la fine del 2021, vedrà Noah al fianco di Dwayne Johnson aka The Rock. Il cinecomic diretto da Jaume Collet-Serra è senza ombra di dubbio uno dei prodotti dell’universo DC più attesi in arrivo.



