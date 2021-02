Sabrina Carpenter ha pubblicato il video ufficiale di Skin, il suo nuovo singolo! Nella clip, che su Youtube ha superato nel giro di poche ore le 700.000 views c’è anche un ospite speciale!

Skin di Sabrina Carpenter vanta infatti la partecipazione d’eccezione di Gavin Leatherwood! L’attore, l’avrete di certo riconosciuto se siete dei lettori affezionati di Ginger, interpreta uno dei personaggi principali di Le terrificanti avventure di Sabrina. Gavin, nello specifico, dà il volto al personaggio di Nicholas Scratch.

Nella clip vediamo Sabrina Carpenter e Gavin nel ruolo di due innamorati che si amano alla follia in una casa che sembra essere circondata dalla fine del mondo.

La storia di Skins di Sabrina Carpenter è legata ad un gossip che sta appassionando moltissimo i fan negli ultimi giorni.

Si dice infatti che il pezzo sia legato in qualche modo a Drivers Licence di Olivia Rodrigo. La verità, in ogni caso, ce l’ha raccontata Sabrina stessa con una lunga lettera ai fan pubblicata su Instagram pochi giorni fa:

Grazie a tutti quelli che hanno voluto ascoltare Skin. In particolare grazie a tutti quelli che hanno voluto aprire le loro menti a quello che ho cercato di esprimere con il testo.

Non sono stata infastidita da nessun verso di una particolare (magnifica) canzone. Skin non è un dissing.

Sono arrivata ad un punto di non ritorno nella mia vita, per un milione di ragioni diverse. Quindi mi sono sentita ispirata a fare quello che di solito faccio per affrontare le situazioni. Ho scritto qualcosa che avrei voluto dire a me stessa in passato.

Le persone possono toccarti soltanto che tu permetti loro di farlo. La canzone non sparla di nessuna persona in particolare. Alcuni versi sono diretti a qualcuno, altri no, sono soltanto un riferimento a mie diverse esperienze vissute quest’anno.

Dimostra anche che molte cose mi sono entrate dentro. E sto ancora imparando a non dare alle persone così tanto controllo sui miei sentimenti. Io so che molti di voi devono affrontare lo stesso problema.

Non voglio che questo diventi un cerchio infinito, quindi per fare non fatela diventare un’occasione per esprimere altro odio.