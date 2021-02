Wakanda Forever! Variety e Deadline hanno confermato in anteprima le intenzioni di Disney Plus, il gigante dell’intrattenimento in streaming, di mettersi al lavoro su una serie incentrata sull’affascinante regno del MCU!

Ecco tutto quello che sappiamo sulla serie Disney Plus sul Wakanda

A quanto pare, la produzione della serie fa parte di un nuovo contratto pluriennale che Ryan Coogler e la sua Proximity Media hanno firmato con la Walt Disney Company. L’accordo includerebbe anche l’arrivo di molti altri progetti per il momento top secret.

Coogler è stato in origine il regista e il co-sceneggiatore di Black Panther, il fortunatissimo film della saga Marvel ambientato proprio nel Wakanda. Il regno, come ricorderete se avete visto il film, è un luogo fittiizo dell’Africa centrale dove è custodito il preziosissimo vibranio, un metallo super resistente.

Coogler, inoltre, come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, è attualmente al lavoro sul sequel del film. Il seguito di Black Panther non vedrà purtroppo il ritorno di Tchalla, il personaggio protagonista interpretato dal compianto Chadwick Boseman, scomparso lo scorso anno dopo una lunga lotta contro il cancro. Il regista ha infatti deciso di non ricorrrere alla CGI per ovviare alla sua assenza.

Il lavoro di Coogler sulla serie incentrata sul Wakanda è stato così commentato da Bob Iger, amministratore delegato di Disney:

Ryan Coogler è uno storyteller unico, la cui visione e portata l’hanno reso uno dei registi di spicco della sua generazione. Con Black Panther, Ryan ha portato una storia e dei personaggi iconici in vita, nel mondo reale. E l’ha fatto in modo memorabile, creando un vero spartiacque per il genere. Siamo davvero felici di poter consolidare la nostra collaborazione, e non vediamo l’ora di scoprire quali altre incredibili storie Ryan e il suo team ci vorranno raccontare.