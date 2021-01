Come andrà a finire l’epica storia d’amore di Lara Jean e Peter?! Netflix ha appena pubblicato il primo trailer ufficiale di Tua per sempre, ovvero Tutte le volte che ho scritto ti amo 3, che arriverà il 12 Febbraio. Come possiamo vedere da queste prime immagini, nell’ultimo capitolo della saga troviamo i personaggi di Lana Condor e Noah Centineo che dovranno fare i conti con uno dei problemi più grandi degli adolescenti americani innamorati: cosa succederà una volta andati al college?

Guarda il trailer di Tua per sempre – Tutte le volte che ho scritto ti amo 3:

Tua per sempre | Trailer ufficiale | Netflix

Nel trailer vediamo che Tua per sempre si aprirà con la famiglia Covey alla ricerca delle origini della madre in Corea del Sud, mentre Peter è rimasto negli Stati Uniti. Una volta tornata a casa Lara Jean ed i suoi amici vivranno le classiche esperienze dei ragazzi all’ultimo anno delle superiori, tra ballo della scuola, scelta dell’università e tante domande sul futuro. Nello specifico lei e Peter andranno nello stesso college? La loro storia potrebbe sopravvivere a distanza?

Sinossi ufficiale:

Mentre Lara Jean Covey si prepara alla fine del liceo e all’inizio dell’età adulta, farà due viaggi che le cambieranno la vita, portandola a ripensare a come sarà il futuro con la famiglia, gli amici e Peter dopo il diploma.

Tua per sempre, terzo ed ultimo capitolo della storia d’amore di Tutte le volte che ho scritto ti amo, arriverà in esclusiva su Netflix il 12 Febbraio.