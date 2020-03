Noah Centineo ha pubblicato il suo numero per chattare con i fan

In un momento in cui tutto il mondo si trova costretto a fermarsi a causa della quarantena da Coronavirus le distanze tra le persone sembrano accorciarsi. Persino quelle tra fan e personaggi famosi. Uno di questi è Noah Centineo che ha recentemente messo a disposizione dei suoi fan il suo numero di telefono.

Una scelta che l’attore ha motivato spiegando che molte persone, proprio come lui, si trovano attualmente in quarantena. Il suo obiettivo è sollevare un po’ l’umore a chiunque voglia contattarlo tramite chat privata. Ovviamente Noah non ha messo a disposizione il suo numero personale, ma una sim appositamente creata per l’occasione.

Ecco il suo tweet:

I got a new phone peeps. Trying to chat with as many people as I can while I’m quarantined. HMU +1(561-220-0860) — Noah (@noahcent) March 18, 2020

“Ho un nuovo numero di telefono. Proverò a chattare con più persone che posso mentre sono in quarantena”, ha scritto Noah Centineo. Un gesto molto carino e sicuramente di valore per tutti i fan che ormai lo seguono da qualche anno.

Ecco qualche esempio di messaggio:

heyyy did you receive this text too? hahaha cuz idk if it was only for me or what lol pic.twitter.com/qFuyqxWT6G — 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒚 𝒇𝒆𝒓 ☻︎ (@fer_castillo02) March 18, 2020

Come possiamo vedere si tratta perlopiù di messaggi automatici, ma l’idea di Noah Centineo è davvero molto simpatica. L’idea di abbattere le barriere, anche se metaforicamente, ci piace molto.

Purtroppo però vi diamo una brutta notizia, almeno per ora il suo numero in Italia non funziona. Il servizio è stato dettato in modo tale da funzionare soltanto in territorio USA. Peccato…

Attendiamo perciò di rivedere Noah Centineo su Netflix con l’ultimo episodio di Tutte le volte che ho scritto ti amo.