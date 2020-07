Tutte le volte ho scritto ti amo 3: Lana Condor e Noah Centineo insieme per rifare una scena

Come sapete le riprese del terzo film della saga di Tutte le volte che ho scritto ti amo sono finite. Qualche mese fa Lana Condor ha detto addio a Lara Jean, anche se ancora Netflix non ha rilasciato trailer o date d’uscita ufficiali.

Come sappiamo però lei e il suo co-protagonista, Noah Centineo, sono rimasti ottimi amici tanto da organizzare insieme un video evento in diretta su Zoom.

Guarda il video della diretta di Lana Condor e Noah Centineo

Favored Nations - Lana Condor and Noah Centineo To All The Boys Table Read and Virtual Event

Nato per raccogliere fondi per la causa Black Lives Matter, l’evento ha visto infatti la partecipazione di Nupol Kiazolu, la presidentessa di Black Lives Matter Greater New York. Sono intervenuti anche Pain the Poet per una performance e Patrisse Cullors una delle fondatrici di Black Lives Matter nel 2013.

Verso la fine della diretta Lana e Noah hanno però voluto deliziare i fan di Tutte le volte che ho scritto ti amo con una piccola anteprima. I due attori hanno infatti ricreato una scena che vedremo nel terzo film, recitando a memoria le loro battute.

La scena è ambientata nel ristorante in cui i due hanno avuto il loro primo appuntamento -- per l’occasione Lana Condor ha anche rispolverato una delle camicette di Lara Jean. Si tratta di un momento di confronto dolce amaro, in cui i due protagonisti sono chiamati a venire a patti con quello che hanno dentro.

Ovviamente non vi spoileriamo nulla, soprattutto se non avete letto i libri di Jenny Han.

Vi ricordiamo che i primi due film della serie di Tutte le volte che ho scritto ti amo sono su Netflix. Continuate a seguirci per restare aggiornati sull’uscita e su tutte le novità riguardanti il terzo film.