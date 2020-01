Shade: “Ecco il significato di Allora ciao, il mio nuovo singolo!”

Shade è tornato lo scorso 10 gennaio con un nuovo, bellissimo singolo già destinato a diventare una hit! Allora ciao, questo il titolo del pezzo, è stato annunciato da un ironico freestyle ispirato al film cult “Ritorno al futuro” che è subito entrato in tendenza su YouTube.

Proprio come nella simpatica clip dove lo Shade più vicino al freestyle si scontra con quello più pop, in questo singolo emergono le capacità dell’hit maker di esprimersi verso un sound di stampo pop pur mantenendo le evidenti abilità da rapper che lo caratterizzano.

Allora ciao presenta uno Shade 2.0 che parla di un amore finito come mai aveva fatto prima. In un modo più intimo e personale, senza featuring, e con un ritornello catchy accompagnato da strofe molto più mature, il brano non si fa mancare nel finale uno dei suoi “extrabeat”, sfoggio di tecnica, tipico del rapper.

Ecco con quali parole Shade ci ha raccontato il significato di E allora ciao:

Shade arriva a questo singolo dopo “La hit dell’estate” che ha raggiunto il Doppio Platino per le vendite, e dopo i suoi successi “Irraggiungibile” il Triplo Disco di Platino, “Bene ma non benissimo” Doppio Platino, “Senza farlo apposta” Platino, e “Amore a prima insta” Oro.

E adesso? Dopo il successo di Truman il rapper piemontese starebbe già lavorando ad un nuovo disco.