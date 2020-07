Nina Dobrev sarà protagonista della nuova serie thriller Woman 99

Nina Dobrev è diventata molto nota e ricercata dopo il successo del ruolo di Elena nella serie Vampire Diaries. La giovane attrice di origini bulgare ha poi lavorato nel cinema. Tornerà però protagonista (e co-produttrice) di una nuova serie trhiller storica. Ecco i primi dettagli diffusi!

Il titolo della nuova serie con Nina Dobrev è Woman 99 e rappresenta l’adattamento del romanzo del 2019 di Greer Maccalister. La storia ha come protagonista una giovane donna che tenta di liberare la sorella rinchiusa in un famigerato istituto per malattie mentali. Nel tentativo metterà a rischio la propria vita oltre che la sanità mentale. Tra i produttori oltre all’attrice di Vampire Diaries ci sarà un nome noto ovvero Bruna Papandrea (Big Little Lies, Gone Girl).

Il romanzo ha così tanti elementi che amo, ha raccontato Papandrea a Deadline. Per esempio, l’eroina coraggiosa, il potente legame di sorellanza e l’importanza della perseveranza. Tutto questo e sullo sfondo il commovente resoconto storico e l’esplorazione di come avvenivano le cure negli istituti psichiatrici e di come la società considerava i malati. Nina Dobrev ha aggiunto: Credo sia importante raccontare storie di donne scritte da donne per le donne. Sfortunatamente, la storia che racconta Woman 99 continua a ripetersi. Ingiustizia, disuguaglianza sociale e malattie incomprese sono problemi ancora attuali.

Non c’è ancora un network o qualche dettaglio in più ma vi terremo aggiornati sul nuovo progetto di Nina Dobrev.