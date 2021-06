Michele Bravi: è online il video di Falene con Sophie and The Giants

È disponibile online su YouTube il video ufficiale di Falene, il nuovo singolo di Michele Bravi e Sophie and The Giants, artista internazionale multiplatino.

Il video ufficiale di Falene, diretto da Erika Arosio, è un manifesto di libertà, è un’esortazione a vivere la propria creatività, a trasformare il corpo in espressione di se stessi.

Michele e Sophie, protagonisti della clip, giocano con vestiti, make up e i loro stessi corpi. Raccontano come l’essenza di un essere umano resti sempre fedele a sé nonostante la moltitudine di declinazioni si possa scegliere di dare al proprio aspetto esteriore.

Ecco il videoclip di Falene di Michele Bravi

Sophie and The Giants che per la prima volta canta in italiano spiega così la sua partecipazione:

“Sono emozionata all’idea che le persone ascoltino questo brano! È stato molto divertente collaborare con Michele Bravi, che reputo un artista di grande talento. Ho dovuto imparare anche l’Italiano ed è una cosa che ho sempre sognato (ora divenuto finalmente realtà!). Falene è un brano bellissimo, pieno di significato specialmente per i tempi in cui viviamo oggi. Spero che le persone avranno modo di rispecchiarsi nel testo e spero si divertiranno e balleranno ascoltandolo. Esattamente come me ogni volta che sento questa canzone!”.

Michele Bravi e Sophie and The Giants regalano all’estate 2021 un brano super cool dal respiro internazionale dove i suoni dance incontrano melodie più pop. Racconta Michele Bravi:

“La canzone è il racconto ritmico di un ronzio intorno a una lampadina tra ombra e spigoli illuminati. La ricerca sul suono alla base del progetto musicale cerca di indagare la tribalità di questo misterioso animale notturno, reinterpretando creativamente tutta la sua forza evocativa“.