Il Collegio: Banijay annuncia un nuovo reality, ambientato in campagna

Il Collegio sta per tornare, nel frattempo, Banijay Italia ha aperto la possibilità ad altri adolescenti di partecipare a un nuovo reality che andrà in onda prossimamente su Canale Nove.

Wild Teens è il nome del programma televisivo che avrà come protagonisti dei giovanissimi che si troveranno alle prese con la vita in campagna! Ecco quanto riportato da Blog Tv Italiana che aveva già pubblicato la notizia, in esclusiva, lo scorso aprile.

“Il programma a cui noi abbiamo dato il titolo provvisorio Spedisco in Fattoria ha un titolo ufficiale ed Wild Teens, vedrà in veste di educatori fattori e contadini che dovranno redarguire i giovani protagonisti del reality dai 13 ai 17 anni alle prese con le mansioni giornaliere da svolgere in una classica vita bucolica. Raccolta di frutta e verdura, dare da mangiare agli animali, mungere, cucinare, spalare il letame, concimare ed affini. Le voci di corridoio che ci vengono raccontate parlano di una produzione in fremente attesa di partire in quanto le registrazioni dovrebbero svolgersi questa estate 2021 così da sfruttare la “bella stagione” che permetterà di poter approfittare della stagionalità dei prodotti della terra ma anche di poter fare un ampio numero di riprese in esterna senza problemi”.

Wild Teens: come partecipare ai casting del reality nato sulla scia de Il Collegio

Le selezioni sono aperte sia per gli educatori sia per i ragazzi protagonisti. Come per Il Collegio, esiste un unico unico modo per partecipare. In questo caso è compilare l’apposito form il cui link è disponibile proprio sul sito di Canale Nove e di Banijay Italia. Ecco lo slogan della produzione per lanciare i casting del nuovo docu-reality.

“Sei un allevatore o un agricoltore amante della natura e ti piacerebbe partecipare ad un nuovo programma televisivo?.Pensi che a tuo figlio/a farebbe bene vivere un’esperienza unica, immerso nella natura e lontano dalla tecnologia? Se ha dai 14 anni ai 17 anni, iscrivilo alle selezioni per il nuovo programma!”.