Nicolai di Amici 19 si confessa sul rapporto con sua madre

Nicolai, talentuoso ballerino di Amici 19, oggi confessa di non avere un rapporto perfetto con sua madre che in passato è stata soprattutto una sua manager. Il ragazzo racconta che aveva solo bisogno del suo affetto e ovviamente del suo sostegno.

Questa carenza lo ha reso sì più forte ma pensa spesso alla fortuna che hanno altri ragazzi nell’avere un legame più solido coi propri genitori. Nicolai è dovuto andare via da casa quando aveva 15 anni e crescere da solo, affrontando tante difficoltà.

Nicolai racconta il suo passato

Finora ne sapevamo ben poco, ma adesso Nicolai confessa qualche dettaglio sulla sua vita prima di Amici19: “Fino a quando ho avuto 15 anni sono stato in Argentina, poi ho vissuto a Vienna per 11 anni. A New York avevo smesso di ballare. Ho lavorato tantissimo: facevo quattro lezioni al giorno. Mi manca l’amore di una madre: quando mi succedeva qualcosa che andava male lei, invece di supportarmi, mi faceva cadere tutto addosso. Non volevo una manager, ma una mamma. Volevo qualcuno che mi supportava: una madre e un padre”.

La carriera del ballerino di Amici 19

Nicolai Gorodiski è il suo nome completo, è nato in Ucraina nel 1995 ma si è trasferito all’età di un anno in Argentina. Ha scoperto la danza per caso a 11 anni e in pochi anni si è fatto notare con il suo talento nei principali concorsi internazionali, Mosca e Varna tra gli altri, e ha conquistato una serie di giovanissime fan con i video delle sue vibranti performance su Youtube.

Nicolai è stato lo scorso anno il ballerino di punta del National Ballet of Ukraine e precedentemente ha lavorato al San Francisco Ballet, al Royal New Zeland Ballet e al Croatian National Theater in Zagreb. Tutto questo dopo essersi diplomato a Buenos Aires nel 2017.