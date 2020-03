La casa di carta 4: Netflix diffonde il nuovo trailer! (VIDEO)

Netflix ha diffudo oggi il nuovo esplosivo trailer de La casa di carta 4! Qualche settimana fa vi avevamo aggiornato con alcune anticipazioni (scoprile qui). Oggi possiamo farci un’idea della trama con il nuovo video trailer! Ecco qualche dettaglio in più

Al 3 aprile manca circa un mese (29 giorni per i più precisi) e l’attesa cresce di giorno in giorno. La Casa di Carta Parte 4 inizia nel caos: il Professore è convinto che Lisbona sia stata giustiziata. Rio e Tokio hanno distrutto un carro armato e Nairobi lotta tra la vita e la morte. La banda sta affrontando uno dei momenti più difficili di sempre e la presenza di un nemico tra i suoi stessi ranghi ostacola seriamente la riuscita del colpo. Tutto può andare in storto in un millesimo di secondo, afferma la voce narrante di Tokyo. Il cervello della banda crollava, come mai prima. E con lui, tutti noi.

Nelle scene che si susseguono velocemente, ne La casa di carta 4 trailer, vediamo Il professore correre nei boschi, Nairobi in fin di vita e i membri della banda mettersi l’uno contro l’altro. Raquel vive una situazione difficile sotto il ricatto di collaborare o mettere in piccola sua madre e sua figlia. Cederà? I nervi di chi cederanno prima? Il professore ormai non più razionale troverà una soluzione? Certo visto che uno degli ostaggi, un militare esperto è riuscito a liberarsi le cose non saranno facili. Uno degli ultimi secondi mostra anche Berlino. Elicotteri, maschere subacquee, spari per una stagione esplosiva!

Ecco il trailer de La casa di carta 4:

Abbiamo capito due cose: sarà il caos totale e resistere fino al 3 aprile sarà durissima. In attesa che passino 29 giorni per #LCDP Parte 4 possiamo analizzare il trailer nei minimi particolari *sistemando gli occhiali sul naso* 👓: pic.twitter.com/j9BETbElYq — Netflix Italia (@NetflixIT) March 5, 2020