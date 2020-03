Beauty World From A to Z il primo podcast beauty italiano di Giulia Paladini

Video tutorial e recensioni di make-up sono il vostro pane quotidiano?! Allora abbiamo scovato una nuova fonte di contenuti beauty che non potete assolutamente perdervi. Si chiama Beauty World From A to Z ed è il primo podcast italiano dedicato interamente al mondo del beauty a 360°, o meglio dalla A alla Z.

La creatrice e presentatrice del podcast è Giulia Paladini, una beauty addicted che, come molte sue college, ha iniziato con un canale Youtube, ma poi ha deciso di intraprendere un’avventura nuova: “Mi sono resa conto che c’erano già dei podcast dedicati al mondo del beauty, soprattutto americani, ma nulla in italiano, quindi ho deciso di creare Beauty World From A to Z e realizzare così un sogno” ci ha raccontato durante la nostra chiacchierata.

Come è nato il podcast Beauty World From A to Z:

Come molti di noi, anche Giulia è una pendolare e nell’ultimo anno ha trovato un modo alternativo per affrontare il monotono tragitto casa-ufficio, staccare la testa e, perché no, anche imparare qualcosa di nuovo: i podcast! Tra i suoi preferiti ci sono quelli che parlano di lifestyle, benessere, yoga ed ovviamente beauty. “Con il mio podcast vorrei condividere quelle che sono la mia passione in ambito beauty, fare ricerca, conoscere nuove realtà, soprattutto, italiane e raccontare alle persone che mi ascoltano quello che ho imparato” ha detto Giulia.

Ma come mai il nome Beauty World From A to Z? “Sto pubblicando due volte al mese ed in ogni puntata voglio andare a coprire tutti i topic in ordine alfabetico, dalla A alla Z. In una delle ultime puntate, ad esempio per la lettera G, ho parlato della storia del brand Glossier e della sua fondatrice. Prossimamente mi piacerebbe anche parlare di EM Cosmetic di Michelle Phan” ha raccontato. “Ho dedicato delle puntate specifiche anche alle interviste i founder di alcuni brand italiani indipendenti, spesso anche sostenibili, vegan e cruelty free, come EspressOh, Dubble B Tailored Beauty e Milanesi Skincare“.

Consigli per come iniziare un podcast:

Prima di lanciarsi nel mondo del podcasting, Giulia Paladini si è preparata bene: ha ascoltato un programma specifico che parla proprio di come fare podcasting, Passione Podcast, si è iscritta alla Podcast Community Italia su Facebook e poi a Novembre, ha partecipato ad un corso di due giorni di Radio Speaker con Andrea Ciraolo. Nonostante tutto, però, consiglia a coloro che hanno questa passione di buttarsi!

“Non bisogna aver paura di iniziare, consiglio di lanciarsi anche se non si ha una strumentazione tecnica perfetta. Ovviamente, però, è importante continuare ad approfondire l’argomento e migliore sempre di più sia dal punto di vista di contenuti, che da quello tecnico” ha confessato. “Far parte di una community è molto utile perché ci si può confrontare con persone appassionate che sono disponibili a scambiarsi idee, suggerimenti e consigli. Dopo aver fatto il corso la qualità del mio podcast è migliorata molto perché insieme ad Andrea abbiamo studiato l’intro, lavorato sulla voce e mi ha consigliato una marca di microfono migliore. Ora mi sono creata il mio piccolo angolo dedicato al podcast a casa“.

E poi, per migliorare, ha fatto attenzione al riscontro dei suoi ascoltatori con i quali interagisce con la pagina Instagram interamente dedicata a Beauty World From A to Z e sulla quale pubblica ed interagisce molto frequentemente.

Potete trovare il podcast di Giulia Paladini, Beauty World From A to Z, su Spreaker, Spotify e tutte le altre piattaforme di podcast.