Giulia Molino di Amici 19: paura dopo la quarta puntata

Giulia Molino di Amici 19 si dimostra molto preoccupata subito dopo la puntata del serale andata in onda venerdì scorso. La cantante sta per rientrare dallo studio in casetta quando trova fuori in cortile Gaia e Nicolai in atteggiamenti insolitamente amichevoli. La cantante italo-brasiliana è molto felice per il risultato del suo album, Genesi, che è primo in classifica su iTunes. Ed esprime tutta la sua soddisfazione festeggiando con Nicolai su come è andata la puntata, infatti ha ricevuto tantissimi complimenti. Giulia, invece, dopo essersi seduta accanto a loro confessa di essere molto preoccupata.

Come sappiamo, infatti, la serata si è conclusa con uno scontro tra lei e Jacopo che ha portato all’eliminazione di quest’ultimo. Aver rischiato di uscire le fa pensare di non essere così tanto apprezzata dalle due giurie di Amici. Così ammette la sua preoccupazione: “Io in finale non ci arrivo”. Subito dopo, la ragazza si sfoga anche con Nyv e finisce per piangere.

Il saluto di Jacopo Ottonello alla cantante Giulia Molino

Per fortuna, ci pensa Jacopo a risollevarle il morale. Il ragazzo, subito dopo l’eliminazione, rientra in casetta per cambiarsi e salutare gli altri. Il cantante, prima di lasciarli, rivolge una raccomandazione ad ognuno di loro spendendo bellissime parole piene d’ammirazione e d’affetto per tutti.

In merito a Giulia, le ricorda la rivincita che rappresenta per lei essere seconda in classifica con il suo album, Va tutto bene. Jacopo dimostra di non essere affatto risentito per aver perso contro di lei e le augura il meglio per la fine di questo percorso e per il suo futuro artistico. Anche Nicolai, d’altra parte, non è più arrabbiato con gli altri ragazzi. Né con Giulia né tantomeno Jacopo e promette al cantante che si rivedranno fuori, una volta finito il programma.