Amici 19: Jacopo eliminato della quarta puntata del serale

In diretta dagli Studi Titanus Elios di Roma, Maria De Filippi conduce su Canale 5 un nuovo appuntamento con il serale del talent show Amici 19.

In questa quarta serata, si susseguono quattro gironi che porteranno cinque allievi alla conquista delle cinque giacche color argento della semifinale. Nel primo girone, dopo che i ragazzi si sono sfidati due alla volta, la prima in classifica è Nyv che così ottiene la maglia con il suo volto che le consente di passare in semifinale e salvarsi in questo modo dall’eliminazione.

Al termine del secondo girone è disputato uno spareggio per via di un pari merito tra Javier e Nicolai. A vincere la seconda maglia è in questo caso Javier. Nel terzo girone a prendere la maglia è invece Nicolai. Nella quarta e ultima manche prima si sfidano in una comparata Giulia e Gaia e poi si esibisce Jacopo. Giulia è la terza classificata, tra Jacopo e Gaia la quarta semifinalista è la cantante italo-brasiliana.

A questo punto si sfidano la cantante di Scafati che si esibisce con il brano Perfetti sconosciuti e Jacopo che canta il suo inedito Disinnescare. Giulia canta ancora e questa volta il suo brano Va tutto bene, Jacopo si esibisce con Baciami adesso di Enrico Nigiotti. Canta di nuovo la ragazza con Quando finisce un amore di Mia Martini e infine il cantante ligure con Che vuoi che sia di Irama.

A votare sono la giuria dei professori e quella esterna e anche la Var. Nel frattempo, prima di conoscere il verdetto, Jacopo ricorda il legame instaurato con Giulia che ricambia con un sincero “Ti voglio bene”. L’ultima maglia assegnata spetta dunque a Giulia e Jacopo è l’eliminato di questa puntata.