Niall Horan si congratula con Zayn per la nascita della sua bambina

Dopo la notizia che il suo ex compagno di band negli One Direction, Zayn Malik, è diventato padre, Niall Horan si è appena congratulato con lui e con Gigi Hadid.

L’artista irlandese si è unito a Capital Breakfast con Roman Kemp per celebrare finalmente, anche lui, la bella notizia.

“E ‘una follia pensare”, ha scherzato il cantante di’Slow Hands, riflettendo su come i ragazzi degli 1D siano cambiati nel corso degli anni. “Ricordo quando eravamo tutti dei ragazzini e ora ci sono tre papà.”

Continuando, Niall ha rivelato che di recente ha persino inviato a Zayn un messaggio per congratularsi con lui. “È una cosa incredibile”, ha detto.

Dopo aver aggiunto quanto fosse felice per la pop star di PILLOWTALK, Niall Horan ha però affermato che non seguirà le orme di Zayn, Liam Payne o Louis Tomlinson così tanto presto e per ora, dunque, non diventerà padre.

Can we just take a second to appreciate Uncle @NiallOfficial congratulating Daddy @zaynmalik? 👶 https://t.co/O6rP6vjZ1p — Capital (@CapitalOfficial) October 15, 2020

La nascita della bambina di Zayn Malik e Gigi Hadid e il mistero del nome

A settembre, Zayn e Gigi hanno dato il benvenuto alla loro bambina e, sebbene non ne abbiano svelato il nome, alcuni fan prevedono che potrebbe essere una combinazione dei loro nomi, affermando, ad esempio: “Immagino che la bambina di Zayn e di Gigi il nome è Zalyna (Zayn + Jalena [nome di nascita di Gigi]). “

Secondo quanto riportato recentemente, i nuovi genitori vivono nella stessa fattoria della famiglia Hadid in Pennsylvania e Zayn ha recentemente acquistato la fattoria che si trova proprio accanto! Così, vivono felicemente insieme con la mamma di Gigi, Yolanda, la sua sorella, la top model Bella, e il fratello Anwar, che ha una relazione con la cantante Dua Lipa.