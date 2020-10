BTS: ecco quanti biglietti hanno venduto per il loro concerto online

Per il recente concerto in streaming dei BTS sono stati venduti ben 993.000 biglietti, acquistati dai fan provenienti da 191 paesi del mondo.

Come avrete capito, stiamo parlando di Map of the Soul ON:E, un evento che è stato trasmesso online durante lo scorso fine settimana.

Inizialmente, Map of the Soul ON:E doveva essere un concerto dal vivo e con il pubblico, ma poi (come è successo a tantissimi altri artisti) la pandemia in corso ha impedito la realizzazione dell’evento. In scaletta ci sono state 23 canzoni dei BTS, per un totale di oltre 150 minuti di musica.

[기사] #BTS‘ Virtual Map of the Soul ON:E Concert Garnered Nearly 1 Million Viewers Across the Globehttps://t.co/6K5gN0fzX9 — BigHit Entertainment (@BigHitEnt) October 13, 2020

Il successo di Savage Love e il premio ai Billboard Music Awards dei BTS

Tra i successi più recenti ottenuti dalla band c’è anche la vittoria per il quarto anno consecutivo della categoria Top Social Artist ai Billboard Music Award. In occasione dell’evento, il gruppo si è esibito con la frizzante Dynamite.

Freschi del successo del loro recente concerto Map of the soul ON:E, i BTS si sono presi inoltre un’altra enorme soddisfazione. I ragazzi hanno infatti piazzato un nuovo singolo in vetta alla classifica Billboard statunitense. Stiamo parlando del remix di Savage Love di Jason Derulo.

La canzone, come saprete, è diventata un vero e proprio fenomeno virale su TikTok. Sulla piattaforma social, fra l’altro, i BTS hanno condiviso il primo teaser del pezzo.