Nonostante la decisione del Governo di non chiudere le scuole per l’emergenza Covid 19, Vincenzo De Luca ha deciso che non ci saranno più lezioni in presenza nelle scuole primarie e secondarie in Campania da domani fino al 30 ottobre. Si tratta di è una delle misure anti-covid contenute nell’ordinanza che il Governatore sta per firmare, e di cui la Regione ha anticipato una prima sintesi.

Scuole chiuse:

Da domani quindi tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie torneranno a fare solo didattica a distanza. Sono anche sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno. A margine della nuova ordinanza di De Luca si sottolinea “il livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico“.

Nella nuova ordinanza si vietano pure le feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose, in luoghi pubblici, aperti pubblico e privati, al chiuso o all’aperto, con invitati estranei al nucleo familiare convivente. Sono sospese le attività di circoli ludici e ricreativi. È fatta raccomandazione agli Enti e Uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza. A tutti gli esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21. Resta consentito il delivery senza limiti di orario.

La decisione di chiudere le scuole in Campania coincide con un nuovo record assoluto di contagi in Italia per il Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute in 24 ore si sono registrati 8.804 casi (ieri 7.332). I morti raddoppiano in un solo giorno da 43 a 83. I tamponi ancora al record, quasi 163 mila.

La reazione del web alla decisione di De Luca a chiudere le scuole per il Covid-19:

De Luca chiude le scuole.

Ha ragione.

Meglio didattica a distanza che continuare a far finta che astrusi e inattuabili protocolli mettano al sicuro gli studenti.

La stagione del metro statico e dei banchi a rotelle, ha già prodotto troppi guai. — Andrea Salerno (@SalernoSal) October 15, 2020

Ieri la ministra Azzolina aveva ribadito che non si torna per nessun motivo alla didattica a distanza. De Luca ha appena deciso che la #Campania torna alla didattica a distanza. Italia sì, Italia no… — DᴀʀᴋSᴋʏWʀɪᴛᴇʀ (@darkskywriter) October 15, 2020

Scusa, #Deluca, il 31 è sabato.

Praticamente, la chiusura è fino al 2 novembre. — Gaetano Franco (@gaetanofranco) October 15, 2020