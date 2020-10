Niall Horan sta organizzando un concerto virtuale! Il musicista di Nice To Meet Ya si esibirà dal vivo dalla Royal Albert Hall sabato 7 novembre, allo scopo di raccogliere fondi per la sua troupe itinerante e per il fondo di soccorso #WeNeedCrew.

“So che gli eventi dal vivo sono qualcosa che a tutti noi mancano. E fino a quando non saremo in grado di tornare voglio sottolineare le persone incredibili che lavorano in tournée che rendono possibili quegli eventi e i cui mezzi di sussistenza sono stati gravemente colpiti”, ha detto in una dichiarazione.

“Sto organizzando questo concerto per cercare di aumentare la consapevolezza dell’immenso valore che portano a un settore apprezzato da così tanti e fare qualcosa per aiutare loro e le loro famiglie”, ha continuato Niall. “Chiedo a tutti i miei fan di supportarli con me e di acquistare un biglietto se potete e incoraggio tutti gli artisti a fare lo stesso.”

Come guardare il concerto in streaming di Niall Horan

I biglietti per il concerto saranno in vendita questo venerdì (16 ottobre). E questa è l’unica possibilità con cui poter assistere allo spettacolo, poiché non sarà disponibile su richiesta dopo la trasmissione.

“Sono così felice di annunciare che realizzerò uno speciale spettacolo in live streaming dal leggendario Royal Albert Hall di Londra il 7 novembre! Tutti i profitti saranno condivisi tra la mia troupe in tour e il fondo di soccorso #weneedcrew. I biglietti saranno in vendita da venerdì 16 ottobre”, ha scritto l’artista irlandese sulla sua pagina Twitter.

Questo è il link per acquistare subito i tuoi biglietti di questo concerto speciale di Niall Horan!