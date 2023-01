Niall Horan torna dopo tre anni con il nuovo singolo Heaven e nuovi live

Il 17 febbraio Capitol Records pubblicherà il nuovo singolo di Niall Horan, Heaven, il suo primo inedito da solista a distanza di quasi tre anni.

Scritto con John Ryan e Joel Little, che lo hanno anche prodotto, e Tobias Jesso Jr. Horan, è stato registrato nel sud della California.

L’edizione fisica del singolo in vinile e in cd disponibili ad aprile sono già andati esauriti in Italia. Pre-ordina Heaven a questo link.

Qual è significato di Heaven di Niall Horan

Niall commenta così il brano: “Una cosa che ho imparato nel corso degli anni è che la società ama farci pressione per farci raggiungere determinati traguardi entro una certa età. Che si tratti di sposarsi o di qualsiasi altra cosa, in realtà dovremmo basarci sul nostro istinto. Ho cercato di lasciar andare queste aspettative e di seguire il mio cuore. Il ritornello di questa canzone dice che quello che ho attualmente nella mia vita è fantastico. Sarebbe assurdo rovinare tutto questo cedendo alle pressioni esterne”.

Quando sono i prossimi concerti dell’artista

Annunciate oggi le prime date dove sarà possibile vederlo live, tra gli appuntamenti: il debutto il 26 maggio al festival Boston Calling a cui seguiranno le performance in numerosi festival di tutto il mondo.

Confermata inoltre la sua presenza a The Voice US come nuovo coach per la 23° stagione che debutterà il 6 marzo sulla NBC.

Niall Horan – Date festival 2023 (calendario in aggiornamento)

5/26 Boston, MA Boston Calling Festival 2023

6/16 Landgraaf, NL Pinkpop 2023

6/18 Newport, UK Isle of Wight Festival 2023

7/6 Stavern, NO Stavernfestivalen

7/7 Glasgow, UK TRNSMIT Festival 2023

7/20 Ostrava, CZ Colours of Ostrava 2023

7/22 Paris, FR Lollapalooza Paris

8/9 Odemira, PT Meo Sudoeste 2023

8/12 Budapest, HU Sziget Festival 2023

9/1 Stradbally, IE Electric Picnic 2023

Il documentario e le canzoni di Niall

Originario di Mullingar, in Irlanda, Horan ha venduto oltre 80 milioni di dischi e ha fatto più volte il giro del mondo come membro dei One Direction.

Con Flicker, il suo album di debutto da solista, è entrato nella Billboard 200 al n. 1 e contiene il singolo Slow Hands, 3 volte platino RIAA, e This Town, 2 volte platino RIAA.

L’album Heartbreak Weather che ha fatto poi seguito nel 2020, ha raggiunto la vetta della classifica ufficiale degli album del Regno Unito e quella delle vendite di Billboard.

Il documentario Niall Horan’s Homecoming: The Road to Mullingar con Lewis Capaldi, presentato da Guinness nel 2022 riprende il viaggio di tre giorni dei due compagni di etichetta attraverso l’Irlanda.

Qui la performance dei due artisti di I Still Haven’t Found What I’m Looking For degli U2.