Amici 22: Samuel e Vanessa sono eliminati, entra il ballerino Alessio

Amici di Maria De Filippi continua con un nuovo speciale della domenica pomeriggio, in onda su Canale 5 oggi, domenica 29 gennaio.

Continua la corsa verso il serale che in questa puntata porta all’eliminazione di ben due allievi e nessuna maglia dorata viene assegnata.

Cosa è successo ad Amici durante la puntata di oggi

Il ballerino Samu – la cui sfida era rimasta in sospeso dopo il caos scoppiato a Capodanno – resta per ora nella scuola per indisponibilità dello sfidante. La cantante Federica, invece, mandata in sfida immediata da Rudy Zerbi, conferma il suo banco.

Si procede, poi, con le gare. A giudicare il canto (sfida tra cover) arrivano Rocco Hunt e due degli ex professori di Amici: Anna Pettinelli e Alex Britti. I tre premiano Piccolo G, che almeno per il momento non riesce però a staccare il pass per il Serale.

Si passa poi al ballo con il giudice Sergio Bernal che fa vincere la new entry Paky: anche per lui la corsa al Serale continua.

La puntata risulta piuttosto intensa per i ballerini. Gianmarco affonta un difficile compito assegnatogli da Raimondo Todaro.

Quest’ultimo che decide altresì di eliminare dalla scuola Samuel e sostituirlo con un nuovo allievo, Alessio.

Il ragazzo ha però del talento e per questa ragione Alessandra Celentano lo premia con una borsa di studio a Monaco di Baviera.

Niente da fare anche per la ballerina di hip-hop Vanessa che Emanuel Lo esclude definitivamente dal programma.

Per i cantanti si rinnova la possibilità di realizzare il videoclip del loro inedito e a spuntarla è Wax, che ha la meglio su Angelina e Piccolo G.

Per i ballerini, invece, in palio il videoclip per Wolrd of Dance, con Samu che batte Paky e Isobel.

Nel corso della registrazione, Maria De Filippi ha accolto in studio uno dei finalisti della scorsa edizione Alex Worse con Sophie and The Giants per cantare la loro Dire, fare, curare.