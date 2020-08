Niall Horan paparazzato con la fidanzata Amelia Woolley: Foto!

Circa un mese fa vi avevamo raccontato del nuovo amore di Niall Horan ed adesso abbiamo delle nuove succose news. L’ex One Direction è stato infatti paparazzato per le vie di Londra insieme alla nuova fiamma Amelia Woolley (scopri qui chi è la nuova fidanzata di Niall).

Okay but she is actually really pretty, love them ❤️ treat our king nicely #NiallHoran pic.twitter.com/OnEfDDrasr

— 𝓣𝓱𝓮𝓻𝓮𝓼𝓪 ᴴ 🌻 (@KanovaTheresa) August 3, 2020