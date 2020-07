Il Daily Mail, noto giornale gossipparo britannico sempre sul pezzo, lancia una nuova indiscrezione bomba. Niall Horan degli One Direction sarebbe infatti innamorato di una nuova ragazza. Una ragazza di nome Amelia Wooley.

In base alle informazioni in nostro possesso per il momento, l’amore fra Niall Horan e Amelia Wooley sarebbe scoppiato proprio in queste ultime settimane di lockdown. O, perlomeno, a Niall (che già la conosceva in precedenza) sarebbe scattato qualcosa proprio in questo ultimo complesso periodo.

La fonte anomima e vicina alla coppia ha rivelato al magazine:

Niall e Amelia si stanno frequentando da un paio di mesi. Lui pensa che lei sia davvero meravigliosa, e la cosa sembra proprio essere reciproca. Lei ha infatti rivelato ai suoi amici più cari che questa potrebbe essere la sua storia più importante. Dopo che sono finite le restrizioni del lockdown, Amelia ha passato tanto tempo con Niall e l’ha conosciuto meglio, visitando spesso il suo appartamento londinese.

Domenica scorsa i curiosi e le fan dei One Direction erano in questo senso impazziti dopo aver visto una foto dei due seduti accanto in un pub di Londra. La foto è stata caricata dalla stessa Amelia su Snapchat, con la didascalia “Sunday’s vibe” e l’emoji di un cuore che ci aveva insospettito e pure parecchio!

Chi è Amelia Wooley, la nuova presunta fidanzata di Niall Horan?







Di Amelia sappiamo che è di Birmingham, ha 23 anni e che lavora nell’ambito della moda, precisamente nel mondo legato alle scarpe griffate.

Oltre ad Amelia Wolley, a Niall Horan di recente è stato attribuito un flirt con Jodie Comer di Killing Eve. Nonostante le directioner ne fossero praticamente sicure, Niall ha voluto smentire categoricamente la notizia con una serie di tweet ironici di cui vi avevamo parlato qui.