Il nuovo showcooking con protagonista Selena Gomez sta per arrivare. Ve lo avevamo anticipato qualche tempo fa, dopo che la cantante aveva deciso di cimentarsi in cucina durante il lockdown. Un’occasione per dar vita a un programma culinario dove la cantante di Boyfriend, a distanza, cucinerà insieme a chef diversi piatti prelibati direttamente dalla sua cucina.

Ecco il trailer dello show di Selena Gomez

SELENA + CHEF - Official Trailer HBO MAX

Watch this video on YouTube

Lo show avrà 10 episodi in ciascuno dei quali verrà svelata una nuova ricetta e come realizzarli. Piatti gourmet ma anche facili da ricreare a casa.





Le sue parole su questo show cooking

Nelle interviste mi chiedono sempre un migliaio di volte cosa farei se avessi un altro tipo di carriera e ho sempre risposto che sarebbe divertente fare la chef. Ovviamente non ho tante esperienze in cucina ma come tanti mi sono cimentata stando a casa e ho sperimentato molto.

Questa nuova mini serie culinaria andrà in onda sulla piattaforma streaming HBO Max. Purtroppo in Italia la piattaforma non è disponibile ma, non è da escludere che alcune clip possano essere pubblicate sui social o su Youtube proprio dalla stessa Selena. Siamo davvero molto curiosi di vedere Selena in questa nuova veste, visto che la cucina è una delle sue grandi passioni.

Per l’occasione Sel ha anche preparato una playlist su Spotify con tutte le sue canzoni preferite da ascoltare mentre si diletta in cucina. Non potete perderla.