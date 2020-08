Netflix: Ecco alcune delle novità in arrivo nel catalogo di settembre!

Il Coronavirus ha messo in difficoltà molte delle produzioni Netflix che hanno dovuto rimandare o posticipare le riprese delle nuove stagioni o di nuovi prodotti. La casa di carta ha iniziato a girare da qualche settimana la quinta stagione mentre Elite ha dovuto interrompere tutto dopo un caso positivo. Il catalogo di settembre avrà comunque tante novità in arrivo! Ecco quali film, serie e documentari arriveranno in catalogo.

All’inizio del mese di settembre e precisamente il 3 Netflix renderà disponibile la terza stagione della serie italiana Baby (scopri il trailer qui). Questi nuovi episodi rappresentano il finale della serie e sono perciò molto attesi dal pubblico. Il 3 settembre arriverà anche Was it love, un prodotto sudcoreano che ha come protagonista una donna single da molti anni nella cui vita entrano all’improvviso quattro uomini. Dal 4 ci sarà poi una nuova serie originale fantascientifica Away che racconta un’ipotetico primo viaggio su Marte.

L’11 settembre arriverà la seconda stagione di Altro che caffè e dal 18 la serie animata Jurassic World: nuove avventure, pensata per bambini potrebbe però appassionare anche i fan adulti della saga. Ratched è un’altra serie attesa soprattutto perchè vuole raccontare la controversa storia dell’infermiera del film Qualcuno volò sul nido del cuculo. Tra il film che arriveranno sul catalogo Netflix di settembre segnaliamo l’horror la maledizione di Chucky e Hudson Wack: il mago del furto.

Per tutti i titoli e per rimanere aggiornati vi consigliamo di dare un’occhiata a questo link.