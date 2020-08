La casa di carta 5: Riprese in corso in Danimarca (FOTO)

Qualche settimana fa Netflix aveva annunciato ufficialmente che la quinta stagione de La casa di carta sarebbe stata l’ultima (scopri i dettagli qui). In questi ultimi giorni sembra che le riprese siano ufficialmente iniziate e in un paese particolare: La Danimarca. Ecco qualche dettaglio in più

Il sito danese Dr.dk ha avuto per primo l’opportunità di diffondere qualche anticipazione su quello che è il set danese de La casa de papel. Come già successo in Italia visto il successo della serie il set è stato preso d’assalto. Sui social troviamo infatti molti scatti rubati e scopriamo che in scena ci sono Berlino (Pedro Alonso), Tatiana, Marsiglia e la new entry Patrick Criado di cui ancora sappiamo poco e nulla. In due foto anticipate da DR.dk vediamo Berlino e il personaggio di Patrick Criado a Nyhavn, l’antico porto della città famoso per le sue case variopinte, e ai giardini di Tivoli, un noto parco divertimenti.

Lo sceneggiatore della serie Javier Gàmez Santander in una mail inviata a DR ha così spiegato la scelta di ambientare parte della quinta stagione a Copenaghen. Ci piace la Danimarca e volevamo una città in grado di trasmettere uno spirito europeo ma che fosse anche speciale con un suo carattere. Abbiamo esaminato diverse opzioni, ma Copenaghen aveva tutto quello che stavamo cercando. Il porto con le sue case colorate e le sue navi alla banchina ci hanno convinto. Tra le altre location in cui vedremo il cast de La casa di carta ci sono la Spagna e il Portogallo.

Ecco alcune immagini dai pagine fan de La casa di carta:

Que van a huir en la lanchita esta seguro mirad qué divas por favor #lcdp5 pic.twitter.com/jkL1trwLmI — sara 🦋 (@chaoticberlermo) August 6, 2020