Baby 3: ecco il primo teaser trailer della stagione conclusiva

Dopo il successo, non senza clamore, delle prime due stagioni Baby 3 sta per riapprodare su Netflix. La terza stagione segnerà la parola fine alla serie tutta italiana prodotta dal colosso dello streaming.

Nel frattempo Netflix ha rilasciato il primo teaser di Baby 3, un breve montaggio di scene inedite che rappresenta il primo assaggio ufficiale di quello che vedremo in autunno. Il lancio della serie è infatti previsto per settembre, anche se non c’è ancora una data.

Guarda il primo teaser trailer di Baby 3

La tagline della serie è “Nessun segreto dura per sempre”. Questo significa che molto probabilmente la vita segreta delle due protagoniste verrà scoperta.

In Baby 3 torneranno i protagonisti della serie: Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica), oltre a Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Giuseppe Maggio (Fiore), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Massimo Poggio (Arturo), Mehdi Nebbou (Khalid), Max Tortora (Roberto), Thomas Trabacchi (Tommaso), Denise Capezza (Natalia), Sergio Ruggeri (Vittorio) e Filippo Marsili (Carlo) .

La trama di Baby 3:

Nella stagione conclusiva di Baby ogni personaggio è costretto ad affrontare la verità, scontrandosi con i propri errori e le proprie mancanze. Tutti i segreti vengono a galla. Mentre Chiara deve cercare nell’amore la forza per lasciarsi andare, Ludovica vuole cambiare strada e trovare degli obiettivi. Chiusura del cerchio anche per gli altri ragazzi del Collodi, le cui vicende stavolta saranno raccontate anche fuori dalle mura scolastiche. Gli adulti non sanno cosa fare per aiutare i propri figli, sempre più diffidenti nei loro confronti. Proprio ora che avrebbero bisogno del loro aiuto, i ragazzi non riescono a fidarsi.