Elite 4: Riprese ferme dopo un giorno per un caso positivo di Covid

Qualche settimana fa vi avevamo parlato dei nuovi arrivi nel cast della quarta stagione della serie spagnola Elite (scopri i dettagli qui). Le riprese dei nuovi episodi avevano avuto inizio lunedì 3 agosto rispettando i rigorosi protocolli di sicurezza per Covid decisi da Netflix. Tutto sarebbe però fermo a causa di un positivo all’interno del cast. Ecco i primi dettagli

Formula Tv (sito spagnolo specializzato in televisione ndr) ha infatti diffuso la notizia che un membro del cast avrebbe avuto un esito positivo al tampone. La produzione e le riprese hanno dovuto quindi prendersi una pausa per poter fare tutti i dovuti accertamenti e controlli. Il protocollo prevede infatti che in casi del genere chiunque abbia lavorato sul set faccia il tampone. Il caso sarebbe emerso martedì ad appena un giorno dall’inizio delle riprese di Elite 4 dopo i test e i questionari di prassi.

Il rispetto dei protocolli ha permesso un’interruzione tempestiva consentendo i controlli necessari. Al momento non sappiamo quando il cast potrà tornare a girare perché tutto dipenderà dall’esito dei test successivi. Per ora sappiamo che nel cast di Elite 4 vedremo quattro new entry che avranno il compito di sostituire parte del cast originale che ha lasciato la serie Netflix. Nel video che accompagnava l’annuncio dell’arrivo dei copioni il cast aveva dato qualche piccola anticipazione. Ander diceva che già dalle prime pagine sembra avere un buon ritmo e invita il pubblico a prepararsi perchè sarà molto interessante.

Cayetana infondeva ancora più curiosità affermando che vorrebbe poter vedere le facce dei fan quando lo vedranno, perchè resteranno di stucco.Il cast ci informava che ci saranno un sacco di novità anche difficile da immaginare. Samuel afferma di essere già dipendente da questa nuova stagione e di aver voglia di condividerlo con il pubblico sullo schermo. Speriamo quindi che le riprese possano ricominciare al più presto!