Netflix catalogo: Novità e cancellazione del mese di Febbraio

Dawson’s Creek, Lupin e Fate: The Winx saga hanno appassionato e volte deluso il pubblico di gennaio di Netflix. Cosa dobbiamo aspettarci per il mese di febbraio? Ecco novità (non tantissime ma interessanti) e cancellazioni.

1.02 The Good Place (stagione 4) The Ring 2 La donna perfetta

3.02 L’estate in cui imparammo a volare

5.02 H di Helena , Malcolm e Marie e L’ultimo Paradiso (ovvero il nuovo film con Riccardo Scamarcio).

14.02 A star is born

19.02 Tribes of Europe: la nuova e attesa serie distopica dai creatori di Dark (guarda il trailer qui)

23.02 Pelè: il re del calcio per gli appassionati di questo sport ma non solo.

Tra le cancellazione annunciate di questo mese troviamo invece Erased, Bates MotelA Walk to Remember (2002), Basic Instinct (1992), Easy A (2010), The Gift (2015) GoodFellas (1990), Gran Torino (2008), Saving Mr. Banks (2013), Sleepover (2004) e Lila & Eve.

Ecco un comodo promemoria (da screnshottare) con le novità di Febbraio su Netflix:

Quest’anno c’è davvero l’imbarazzo della scelta per l’appuntamento di San Valentino: Zendaya, Noah Centineo, Lady Gaga, Riccardo Scamarcio, Samara Morgan… pic.twitter.com/qgBWyUqS23 — Netflix Italia (@NetflixIT) January 29, 2021