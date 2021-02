L’ultimo paradiso: il nuovo film di Riccardo Scamarcio su Netflix dal 5 febbraio

“Sono cambiati gli attori, ma non la storia”. Queste le parole di Rocco Ricciardulli, regista de L’ultimo paradiso, il quale prosegue dicendo, “Oggi ci sono gli immigrati a lavorare nei campi in sud Italia. Persone sfruttate che lavorano anche 2 euro l’ora”.

Ed è proprio questo il tema de L’ultimo paradiso, una storia ispirata a fatti reali che parla di un passato neanche troppo lontano, parla di soprusi ma anche di speranze. Protagonista del film è Riccardo Scamarcio, qui anche in veste di sceneggiatore e produttore, il quale ha attinto anche alle sue esperienze giovanili per portare sullo schermo questo suo nuovo personaggio. L’attore è infatti originario di Trani e conosce molto bene l’entroterra pugliese in cui L’ultimo paradiso è ambientato.

Insieme a lui anche due attrici bravissime, Valentina Cervi e Gaia Bermani Amaral le quali interpretano due tipologie di donne diversissime, ma allo stesso tempo speculari.

Prodotto da Netflix e Mediaset L’ultimo paradiso arriverà per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming a partire dal 5 febbraio.

La sinossi ufficiale del film

Siamo nel 1958 in un piccolo paese del sud Italia. Ciccio (Riccardo Scamarcio) è un contadino di 40 anni. È sposato con Lucia (Valentina Cervi) e hanno un figlio di 7 anni. Ciccio sogna di cambiare le cose e lotta con i suoi compaesani contro chi da sempre sfrutta i più deboli. È segretamente innamorato di Bianca (Gaia Bermani Amaral), la figlia di Cumpà Schettino (Antonio Gerardi), un perfido e temuto proprietario terriero che da anni sfrutta i contadini. Ciccio vorrebbe fuggire insieme a lei ma, non appena Cumpà Schettino verrà a conoscenza della loro relazione, una serie di eventi inizierà a sconvolgere la vita di tutti e niente sarà più come prima.