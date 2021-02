Tribes of Europe: Data di uscita e trailer della serie dai creatori di Dark

Prossimamente Netflix rilascerà una serie molto attesa, soprattutto da chi ha amato Dark: Tribes of Europe. La data da segnare in agenda è il 19 febbraio. Il trailer ci porta in un mondo distopico e fantascientifico. Siamo curiosi di vedere se i sei episodi saranno originali e capaci di catturare il pubblico. Ecco il trailer, la sinossi e qualche informazione in più

Una catastrofe globale. Un continente diviso in tribù. Un futuro da ritrovare. Tribes of Europa, una serie dai creatori di Dark, arriva il 19 febbraio. Con questa breve didascalia Netflix decide di presentare il primo teaser trailer ufficiale. La serie tedesca è diretta da Philip Koch e Florian Baxmeyer. Nel cast corale, anche alcuni volti di Dark: Henriette Confurius interpreta Lliv; Oliver Masucci è Moses; David Ali Rashed è Elja; Emilio Sakraya è Kiano; Melika Foroutan è Varvara; e Alain Blazevic nei panni di Crimson.

SINOSSI: 2074. A seguito di una misteriosa catastrofe globale, quel che resta dell’Europa è diviso in numerose “tribù” in guerra per il predominio. Tre fratelli della pacifica tribù di Origine, Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) ed Elja (David Ali Rashed), sono separati e costretti a trovare la propria strada in una lotta ricca di azione per il futuro di una nuova Europa.

Ecco il trailer di Tribes of Europe (l’attesa serie Netflix):

